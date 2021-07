Kalte Dusche für Atomausstieg: Lizenz für Gaskraftwerk in Vilvoorde verweigert

Die Provinz Flämisch-Brabant hat Engie/Electrabel eine Betriebslizenz für das Gaskraftwerk in Vilvoorde verweigert. Das Werk in Vilvoorde sollte, zusammen mit zwei oder drei anderen Anlagen, den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 ermöglichen. "Unserer Meinung nach ist der Standort Vilvoorde einer der besten Standorte in Belgien, um ein neues Gaskraftwerk mit minimaler Umweltbelastung zu bauen", teilte Engie/Electrabel mit. Den Provinzbehörden zufolge würde das geplante Gaswerk die Umweltauflagen nicht einhalten und würde es die Umwelt zu sehr belasten.