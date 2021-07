Tokio: Belgiens Turnerinnen glänzen an den Geräten und qualifizieren sich

Am Stufenbarren hat die mehrfache Welt- und Europameisterin Nina Derwael am Sonntag am Stufenbarren eine noch nie dagewesene Punktezahl von 15,366 erreicht. Das ist die beste Wertung der Qualifikationsrunde, sogar besser als die ihrer Hauptkonkurrentin Sunisa Lee. Damit turnt die 21-Jährige aus Sint-Truiden das Finale in ihrer Bestdisziplin.