Wasserstand in der Demer sinkt langsam aber stetig

Bis zuletzt hat die Demer die Menschen in den Ortschaften in Flämisch-Brabant und Limburg in Atem gehalten. Nach dem heftigen Dauerregen der vergangenen Woche war der Wasserstand im Demerbecken besonders hoch geblieben. Trotz des Regens und einiger lokaler Gewitter sind die Städte und Gemeinden rund um die Demer gestern und heute von größeren Überschwemmungen verschont geblieben. Allmählich geht der Wasserstand zurück.