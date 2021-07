Wettervorhersage für Sonntag: erneut starke Niederschläge zu erwarten

Im Laufe des Tages und vor allem nach dem Mittag wird das Wetter unbeständig und können sich überall intensive Schauer und Gewitter entwickeln. Örtlich ist mit Niederschlagsmengen von 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Das Königliche Meteorologische Institut aktiviert für den Nachmittag Code Gelb für das gesamte Land: "Seien Sie wachsam".

In der kommenden Nacht bleibt es meist trocken und klettert das Thermometer auf maximal 13 Grad.

Auch am Montag sind Gewitter möglich, sowohl am Morgen als auch am Nachmittag. Besonders am Nachmittag können sie wieder intensiv sein, mit Hagel und Windböen.