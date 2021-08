19-jährige will als Jüngste in einem Sportflugzeug um die Welt fliegen

Die Tochter eines Briten und einer Belgierin kam durch ihren Vater, ein ehemaliger in Belgien stationierter Pilot der britischen Armee, auf den Geschmack des Fliegens. Mit 14 Jahren begann sie mit dem Pilotenschein.



Am Montag kündigte Zara Rutherford offiziell ihren Rekordversuch bei einer Vorführung auf dem Flugplatz Popham, nahe der Stadt Winchester an. Wenn ihr Soloflug erfolgreich ist, wird Rutherford 52 Länder überfliegen und 27.685 nautische Meilen, also mehr als 51.000 Kilometer, zurücklegen. Sie wird auch den Rekord als jüngste Frau brechen, die allein in einem Sportflugzeug um die Welt geflogen ist.

Zara Rutherfords Ziel ist es, mehr Mädchen für das Fliegen zu begeistern. Der jüngste Mann, der einen Alleinflug absolviert hat, ist derzeit der Amerikaner Mason Andrews, der zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt war.



Das Sportflugzeug, in dem Zara Rutherford versuchen wird, den Rekord zu brechen, ist ein Shark-Ultraleichtflugzeug, das als das schnellste Ultraleichtflugzeug gilt. Er hat eine Reisegeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern. Normalerweise ist es ein Zweisitzer, aber für dieses Abenteuer wurde ein Sitz entfernt und ein zusätzlicher Kraftstofftank eingebaut.