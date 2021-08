Extra Staatsanwaltschaft soll den Verkehr sicherer machen

Bis Ende des Jahres will das belgische Justizministerium eine neue zentralisierte Staatsanwaltschaft einrichten, die sich ausschließlich mit der Bearbeitung von Verkehrsdelikten befassen wird. Das hat der Ministerrat am vergangenen Freitag auf Vorschlag des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Justizministers Vincent Van Quickenborne (Open VLD) beschlossen. Mit der neuen Staatsanwaltschaft soll der Verkehr in Belgien sicherer werden.