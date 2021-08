Die belgischen Athleten in Tokio: 3x3-Basketballteam so gut wie im Viertelfinale, Triathlet verpasst Bronze

In der erstmals bei den Olympischen Spielen vertretenen 3x3-Basketball-Disziplin haben die belgischen Herren gegen die Niederlande gewonnen. Sie belegen in der Gruppenphase den vierten Platz und werden demnächst gegen Polen spielen. Das Viertelfinale scheint in Reichweite.

Ebenfalls erfolgreich war die Tennisspielerin Alison Van Uytvanck. In der zweiten Runde besiegte Van Uytvanck (WTA 59) die Tschechin Petra Kvitova (WTA 13) in drei Sätzen mit 5:7, 6:3 und 6:0.