Flandern spritzt in dieser Woche mehr als eine halbe Million Impfdosen gegen Corona

Im Laufe dieser Woche werden in Flandern mehr als eine halbe Million Menschen gegen Corona geimpft. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle handelt es sich um die zweite Impfdosis. In dieser Phase sind u. a. die 12- bis 17-Jährigen an der Reihe. So gut wie alle Flamen über 16 Jahre sind inzwischen zu einem Impftermin eingeladen worden. Demnächst werden auch die letzten 44.000 Einladungen an die 12- bis 15-Jährigen verschickt.