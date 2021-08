In Westflandern gilt Code Orange, in Nieuwpoort fallen mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter

Im Westen ist mit heftigen, teil gewittrigen Schauern zu rechnen. Am Vormittag können stellenweise bis zu 40 Liter pro Kubikmeter oder mehr fallen. Für Westflandern kündigt das Wetteramt auch Hagelschauer und Windböen an. In Nieuwpoort an der Küste sind am Montagmorgen über 60 Liter Regen gefallen. Die Feuerwehr musste wenigstens 30 Einsätze ausführen. Auch in Diksmuide und Jabbeke wurden starke Regenfälle gemeldet.