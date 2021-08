Liste der Problembrücken in Flandern wird länger, Regierung verspricht 1,6 Mia. € an Investitionen

"Wenn wir sichere, robuste und nachhaltige Strukturen wollen, müssen wir den historischen Rückstau jetzt beseitigen", so Peeters weiter.

Darüber hinaus will Peeters 556 Millionen in die Renovierung und Modernisierung durch öffentlich-private Partnerschaften (PPP) investieren. Dies betrifft 41 Brücken in schlechtem, mäßigem und akzeptablem Zustand, drei Schleusen an der Oberschelde und 27 weitere Brücken und Schleusen an Gewässern.

Darüber hinaus sind 124 Millionen Euro für die Instandhaltung von Ufern, Kaimauern, Schleusen und Dämmen vorgesehen. Und 178 Millionen Euro für die Wasserwirtschaft, den Küstenschutz und die Jachthäfen an der Küste.