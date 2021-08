Olympische Spiele: Belgische Hockey-Herren besiegen Deutschland mit 3:1

Die Roten Löwen überließen den Deutschen zunächst die Initiative. In kürzester Zeit gingen die Belgier aber dank Charlier mit 2:0 in Führung.

Belgien kontrollierte das Spiel und jeder deutsche Gegenangriff wurde von der sicheren belgischen Abwehr im Keim erstickt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute Strafeckenspezialist Hendrickx die Führung der Roten Löwen mit seinem vierten Turniertreffer aus. Deutschland konnte in der Schlussviertelstunde zwar noch kontern, aber das Tor kam zu spät, um die abgebrühte belgische Mannschaft noch aus dem Konzept zu bringen.

Die Red Lions beginnen die Jagd auf die Goldmedaille also mit den besten Voraussetzungen und stehen so gut wie sicher im Viertelfinale. Am Dienstag um 11.30 Uhr belgischer Zeit müssen sie sich noch gegen Südafrika behaupten.