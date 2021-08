Belgiens Turnerinnen Achte im ersten olympischen Mannschaftsfinale, Top-Ergebnis für Derwael

Die belgischen Turnerinnen belegten in ihrem ersten Mannschaftsfinale den 8.Platz. Vor allem aufgrund eines schlechteren Starts am Balken erreichten die Belgierinnen eine niedrigere Punktzahl als in der Qualifikation. Nina Derwael hat für den weiteren Verlauf der Woche etwas Selbstvertrauen getankt. Am Stufenbarren erzielte sie eine Note von 15,400.