Code Gelb für das ganze Land. Weiterhin schlechtes Wetter für den Rest der Woche

Am morgigen Mittwoch ist es bewölkt mit einigen Schauern, die über das Land verstreut sind, aber weniger intensiv als am Dienstag und mit einer kleinen Chance auf Gewitter. Am Abend wird es überall trocken sein und heiter im Westen.

Die Höchstwerte bleiben mit 17 bis 18 Grad in Hochbelgien und 20 bis 22 Grad in Flandern eher kühl für die Jahreszeit. Im Landesinneren weht ein mäßiger bis manchmal recht starker Südwestwind und an der Küste ein ziemlich kräftiger bis sehr kräftiger Wind.

Lokal regnet es am Donnerstag leicht oder ist mit vereinzelten Schauern zu rechnen, aber es gibt auch oft trockene Momente mit einigen Aufheiterungen. Allerdings ist es oft stark bewölkt. Die Maxima schwanken zwischen 17 und 21 Grad. Der Wind weht mäßig, auf See oft recht stark, aus Südwest.

Am Freitag erwarten wir etwas Regen, hauptsächlich im Westen und Norden des Landes. Im Landesinnern und vor allem im Osten des Landes wird es trockener bleiben. Recht kühl mit Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Der Wind weht mäßig bis ziemlich stark aus Südwest und zunehmend aus westlicher Richtung.