Flutkatastrophe in Wallonien: Zahl der Todesopfer steigt auf 41, noch zwei Personen vermisst

Die Gesamtzahl der Menschen, die bei den Überschwemmungen in der belgischen Region Wallonien vor fast zwei Wochen ums Leben gekommen sind, ist auf 41 angestiegen. Weitere 2 Personen werden noch vermisst. Diese Zahlen nannte der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo (PS, frankophone Sozialisten, Foto) während einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag, an der auch Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, flämische Liberale) und verschiedene Minister der wallonischen Regionalregierung teilnahmen.