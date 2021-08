In Brüssel haben erst 44 % der 18- bis 34-Jährigen ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten

Die relativ niedrige Impfquote in der Hauptstadt hat zur Folge, dass in den Brüsseler Krankenhäusern weit mehr COVID-19-Patienten auf den Intensivstationen liegen als in anderen Regionen Belgiens.

Wie zuvor bei den älteren Erwachsenen unternimmt die für die Impfkampagne in Brüssel zuständige Regionalbehörde nun zusätzliche Anstrengungen, um jüngere Erwachsene in der belgischen Hauptstadt zu einer Impfung zu bewegen. Eine Kommunikationsstrategie, die sich an die unter 35-Jährigen richtet, wurde ins Leben gerufen, und in Bussen untergebrachte mobile Impfzentren besuchen Brüsseler Stadtteile, in denen bisher die Zahl der Geimpften besonders niedrig ist.