Ein Fünftel der neuen Coronafälle in Brüssel geht auf das Konto zurückkehrender Reisender

In Brüssel wurden in den letzten beiden Wochen 261 Infektion pro 100.000 Einwohner festgestellt. 3,2 % der Tests fallen positiv aus. Bei den Reisenden steigt diese Zahl auf 3,5 %. Reisende, die aus Ländern in der roten Zone zurückkehren, machen ein Fünftel der positiven Fälle in Brüssel aus.

"Es werden viele Tests durchgeführt, und es werden viele positive Fälle gefunden. Da die Durchimpfungsrate bei jungen Menschen niedrig ist, werden in dieser Altersgruppe mehr positive Fälle registriert", stellt Inge Neven von der Brüsseler Gesundheitsinspektion fest.

Brüssel setzt nun mehr Beamte ein, um zu überprüfen, ob Menschen, die aus den roten Zonen zurückkehren, die Quarantänevorschriften einhalten.