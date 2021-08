Brüsseler Füchse immer zahmer: Sie nehmen inzwischen sogar problemlos den Bus!

Dass sich Füchse in der belgischen Hauptstadt zunehmend heimisch fühlen, ist nichts Neues. Aber dass sie jetzt auch Ambitionen haben, mit dem Bus zu fahren, das wussten wir noch nicht. Die Bilder stammen von Twitter, sie wurden wahrscheinlich vom Fahrer des vom Fuchs besuchten Busses aufgenommen, wann genau ist nicht klar. Der Bus stand an einer Haltestelle in der Nähe des Konzertsaals Vorst Nationaal (Forest National) und war leer. Die Türen standen offen, und der Fuchs war neugierig.