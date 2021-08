Impfkampagne in Flandern fast am Ziel: Knapp 4 Mio Flamen vollständig geimpft

In der ersten Augustwoche werden in Flandern weitere 377.466 Coronavakzine verabreicht. Dies ist die niedrigste Zahl seit Wochen, was darauf hindeutet, dass die Impfkampagne langsam zu Ende geht. In der nächsten Woche liegt der Schwerpunkt erneut auf der Verabreichung der zweiten Dosis, aber trotzdem werden noch 116.419 Flamen nächste Woche ihre erste Impfdosis erhalten.