Kunstturnen, Einzelmehrkampf, Frauen: Belgierin Derwael Sechste, die junge Verkest bezaubert

Derwael erreichte ihrerseits eine Gesamtnote von 55,965 Punkten. Trotz des Fehlens der großen Favoritin Simone Biles war die Limburgerin ohne große Medaillenhoffnungen in dieses Finale gegangen. Vielmehr betrachtete sie diesen Endkampf als Test unter Wettkampfbedingungen für ihre Stufenbarren-Kür am Sonntag. In ihrer Vorzeigedisziplin erreichte sie mit 15,266 Punkten die zweitbeste Note hinter Lee (15,300). Nicht ganz so gut lief es beim Sprung (13,900), am Schwebebalken (13,366) und am Boden (13,433).

Trotz ihrer vorletzten Platzes zeigte die erst 15-jährige Jutta Verkest (Foto) eine vielversprechende Leistung im Mehrkampffinale

Die Gerätefinals, bei denen Doppelweltmeisterin Nina Derwael als Favoritin am Stufenbarren gilt, finden am Sonntag statt.

