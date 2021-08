Tokio: Das leisteten die belgischen Athleten vergangene Nacht bei den Olympischen Spielen

Die belgische Eishockeymannschaft der Männer triumphiert. Die Red Lions besiegten Kanada in ihrem vorletzten Gruppenspiel mit 9:1. Die Belgier hatten einen holprigen Start und machten vor allem in der Verteidigung viele Fehler. Als Hendrickx für Belgien traf, konnte Pearson den Ausgleich erzielen.

Doch im dritten Viertel kamen die Belgier mit 5 Toren so richtig in Fahrt. Die Rückkehr von Boon nach seiner Verletzung sorgte für Zuversicht und Van Aubel setzte den Schlusspunkt zum 9:1. Die Red Lions treffen am Freitag auf das britische Team GB, bevor am Sonntag das Viertelfinale ansteht.

Die Schwimmerin Fanny Lecluyse steht im Finale über 200 m Brustschwimmen. Bei ihren 3. Olympischen Spielen legte sie die Strecke in 2‘23“73 zurück und belegte in ihrem Halbfinale den 5. Platz.

Die Seglerin Emma Plasschaert ist auf dem Vormarsch. In der Rangliste machte sie heute einen Sprung vom 5. auf den 4. Platz: eine Medaille ist nun eine realistische Möglichkeit für die Belgierin.

Im Judo ist Toma Nikiforov (Foto unten) leider in der zweiten Runde ausgeschieden. Mit den Tränen kämpfend sagte er gegenüber VRT NWS: "Alle Ampeln standen auf Grün. Meine Vorbereitung war perfekt. Leider hört es hier auf. Das ist nicht das, wofür ich gekommen bin. Ich habe es vermasselt."