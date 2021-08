Wegen des Hochwassers vor zwei Wochen, als die nahe gelegene Dijle über die Ufer trat, war der im In- und Ausland beliebte Vergnügungspark Walibi stundenlang völlig überflutet. Viele Attraktionen wurden beschädigt und müssen repariert werden, was sehr zeitaufwändig ist. Walibi setzt nun alles daran, die Besucher ab Oktober wieder willkommen zu heißen, wenn der Park traditionell in eine Halloween-Atmosphäre eintaucht.