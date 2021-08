70 % der erwachsenen Belgier vollständig geimpft. Heute beginnt die dritte Phase des Sommerplans

Heute tritt die dritte Phase des Sommerplans in Kraft. Das bedeutet unter anderem, dass Indoor-Veranstaltungen wieder mit 3.000 Besuchern und Outdoor-Veranstaltungen mit 5.000 Besuchern organisiert werden können. Außerdem fallen die Beschränkungen für die Höchstzahl der Kunden in Geschäften und Einkaufszentren weg, und eine Zugangskontrolle ist dort nicht mehr erforderlich.

Vor dem Sommer legte der Konzertierungsausschuss der verschiedenen belgischen Regierungen in einem "Sommerplan" mit vier Phasen eine Reihe von Lockerungen der Coronamaßnahmen fest. Die dritte Phase tritt heute in Kraft. Die Bedingungen - mindestens 70 Prozent der erwachsenen Belgier sind mindestens einmal geimpft worden und weniger als 500 Corona-Patienten befinden sich auf der Intensivstation - wurden in hohem Maße erfüllt.

Ab dem 13. August sind Massenveranstaltungen im Freien wieder erlaubt, sofern die Besucher mit dem Covid-Safe-Ticket nachweisen können, dass sie vollständig geimpft sind, dass sie vor weniger als 48 Stunden einen negativen Corona-Test absolviert hatten oder dass sie kürzlich mit dem Virus infiziert waren und sich davon erholt haben.

Auch Fachmessen können wieder stattfinden. Feste und Empfänge, wie z. B. Hochzeiten, können wiederum bis zu 250 Personen beherbergen. Für letztere gelten die Regeln, die auch für das Gaststättengewerbe gelten. Schließlich können Jugendaktivitäten und Jugendlager mit bis zu 200 Personen über Nacht durchgeführt werden. Ein Vortest auf COVID-19 wird dringend empfohlen.