Flämischer Schauspieler (51) bei Ermittlungen wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch verhört

Die Mediengruppe DPG Media, zu der auch VTM gehört, prüft, ob sie nach den Berichten über mutmaßlichen Kindesmissbrauch durch einen flämischen Schauspieler Maßnahmen ergreifen muss. Der Schauspieler spielte in verschiedenen Jugendprogrammen, Fernsehserien und Kinderfilmen mit.

Die Fakten kamen nach einer verdeckten Untersuchung des niederländischen Journalisten Sven van der Meulen in Zusammenarbeit mit HLN.be und Het Laatste Nieuws ans Licht. In den vergangenen 20 Jahren soll der Schauspieler in Dutzenden von Produktionen von Studio 100, VRT und Disney, aber auch VTM mitgewirkt haben.

"Die Situation ist sehr ernst", sagt An Goovaerts, Sprecherin von DPG Media. "In den kommenden Stunden und Tagen werden wir sehen, welche weiteren Schritte wir unternehmen.” Es wird nun überlegt, was mit den Produktionen mit dem Mann aus der Vergangenheit geschehen soll.