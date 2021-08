Kronprinzessin Elisabeth beendet ihre militärische Ausbildung auf den Felsen in Marche-les-Dames

Marche-les-Dames ist eine Gemeinde in der Provinz Namur. Der Ort ist durch den Tod von König Albert I. im Jahr 1934 untrennbar mit dem belgischen Königshaus verbunden. Albert I. ist der Großvater des früheren Königs Albert II., der wiederum der Großvater von Kronprinzessin Elisabeth ist.

Der Tod von Albert I. am 17. Februar 1934 ist auch fast 90 Jahre später noch immer geheimnisumwittert. Der Monarch war als Sportfanatiker bekannt, und eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war das Bergsteigen. Wenn er nicht in Brüssel arbeitete, war er oft in den Ardennen anzutreffen, wo er für das richtige Bergsteigen in den Alpen trainierte.

An jenem schicksalhaften 17. Februar ging Albert I. auf einen Kletterausflug. Am Abend wurde er am Fuß eines Felsens in Marche-les-Dames mit einer großen Kopfwunde gefunden: Das Ergebnis eines Sturzes, den der Prinz nicht überlebt hat. Es ist daher, gelinde gesagt, bemerkenswert, dass Prinzessin Elisabeth ihre militärische Ausbildung fast an der gleichen Stelle abschloss. Dem Palast zufolge ist dies jedoch ein Zufall.

"Die Kommandozentrale für verschiedene militärische Ausbildungseinheiten befindet sich in Marche-les-Dames. Prüfungen wie das Klettern werden für alle militärischen Auszubildenden, also auch für Prinzessin Elisabeth, immer am gleichen Ort organisiert", so der Palast.

Doch angesichts ihrer Familiengeschichte war es für Elisabeth vielleicht mehr als nur eine Kletterpartie. Die Prinzessin sieht auf den Pressebildern, auf denen sie an den Felsen hängt, allerdings sehr entspannt aus.