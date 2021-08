Alle Impfstoffe in Gent nach Stromausfall von der Arzneimittelagentur für sicher erklärt

Im Impfzentrum ‚Flanders Expo‘ in Gent (Ostflandern) kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Stromausfall, so dass mehrere hundert Personen nicht wie geplant geimpft werden konnte. Etwa 750 Termine wurden auf einen späteren Zeitpunkt am heutigen Freitag verlegt werden. Alle Impfstoffe wurden aber nach einer Untersuchung durch die Bundesarzneimittelagentur FAGG für sicher erklärt. "Wir freuen uns sehr über diese Nachricht", sagt Impfbeauftragte Freija De Smet. "Kein einziger Impfstoff ging verloren."