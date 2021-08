Umsatz Sommerschlussverkauf mäßig, aber besser als erwartet "Vorsichtiger Optimismus für den Herbst"

Der Sommerschlussverkauf, der am morgigen Samstag endet, ist in diesem Jahr ein mäßiger Erfolg. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die der Branchenverband Mode Unie und UNIZO unter 154 unabhängigen Einzelhändlern durchgeführt hat. Etwas mehr als die Hälfte der Einzelhändler (51,3 %) geben an, dass sie weniger verkauft haben als im letzten normalen Verkaufsjahr 2019. 24,7 % hatten den gleichen Umsatz, nur 23,5 % verkauften mehr.

Keine guten Zahlen, aber besser als erwartet, sagt Isolde Delanghe von Mode Unie. "Wir hatten mit einem durchschnittlichen Umsatz von -12% im Vergleich zu 2019 gerechnet, aber wir haben mit -6,7% abgeschlossen. Das ist sicher nicht positiv, aber angesichts des schlechten Wetters und der Tatsache, dass zum Beispiel die Familienfeiern noch nicht wieder ganz normal stattfinden können, ist das normal."

Den Händlern gelang es, den Schaden zu begrenzen, indem sie unter anderem die sozialen Medien nutzten. So gaben beispielsweise fast 75 % der Befragten an, dass sie sich verstärkt auf die Gewinnung von Kunden über Social-Media-Plattformen konzentrieren. Bei mehr als sieben von zehn von ihnen führten diese Bemühungen zu einem zusätzlichen Umsatz von mehr als 10 %.