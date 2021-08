Belgischer Rekord in der Leichtathletik: Wie lief es vergangene Nacht für die Belgier in Tokio

1 - Triathlon: keine Medaille für Belgian Hammers: gemischtes Team landetauf Platz 5

Die Belgian Hammers, das belgische Team für den Mixed-Triathlon, haben bei den Olympischen Spielen in Tokio den fünften Platz in der Mixed-Team-Staffel belegt. Die Goldmedaille in der brandneuen olympischen Disziplin ging an Großbritannien.

2 - 400m Hürden: Couckuyt zieht mit belgischem Rekord ins Halbfinale ein; Claes scheitert bei der Quali

Paulien Couckuyt qualifizierte sich mit einem belgischen Rekord für das Halbfinale über 400 m Hürden bei den Olympischen Spielen in Tokio am Samstag. Hanne Claes ist in der Serie gescheitert.

Couckuyt lief problemlos auf den 3. Platz in ihrer Serie, die besten 4 jeder Serie durften ins Halbfinale einziehen. Diese sind für Montag geplant, und das mit Paulien Couckuyt.

3 - 100m Hürden: Anne Zagré zieht ins Halbfinale ein

Anne Zagré steht bei den Olympischen Spielen im Halbfinale über 100 m Hürden. Mit ihrer Saisonbestzeit lief die 31-jährige Belgierin auf den 3. Platz in ihrer Serie, der zur Qualifikation reichte.

4 - 800m: Eliott Crestan qualifiziert sich mit tollem 2. Platz für das Halbfinale

Eliott Crestan hat sich für das Halbfinale der 800 m bei den Olympischen Spielen qualifiziert. Der 22-jährige Belgier wurde in der Qualifikation Zweiter.

5 - Stabhochsprung: Ben Broeders ist raus

Die Olympischen Spiele sind für Ben Broeders (Foto unten) vorbei. Die Stabhochspringer schaffte die 5,75-Meter-Marke nach drei Versuchen nicht.