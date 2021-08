Die Wetteraussichten für das kommende Wochenende: Zu kühl für die Jahreszeit!

Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad in Hochbelgien und zwischen 20 und 22 Grad im Landesinnern. Der Wind weht mäßig und auf See manchmal recht stark aus West bis Südwest mit Böen um die 50 km/h, bei Regenschauern auch etwas mehr.

In Samstagabend kommt es zu lokalen Schauern, möglicherweise mit Gewitter. Im Westen wird es meist trocken bleiben, gelegentlich sogar wolkenfrei.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken mit zunächst wolkenfrei, später gebietsweise tiefhängenden Wolken und Nebel. In den Ardennen sind einige Nebelbänke möglich. Die Minima schwanken zwischen 9 und 15 Grad.

Am Sonntagmorgen werden an der Küste schon bald Schauer erwartet, aber im Rest des Landes bleibt es trocken, aber teilweise bewölkt. Im Laufe des Tages werden diese Schauer, manchmal mit Gewittern, landeinwärts ziehen. Im Osten fallen die meisten Schauer am Nachmittag, während es an der Küste und im äußersten Westen wieder trocken und bewölkt sein wird.

Es wird kühl mit Höchstwerten von 17 bis 21 Grad. Der Wind weht mäßig aus West bis Südwest, später wird er westlicher.