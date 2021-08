Flutopfer im Wesertal suchen neue Wohnungen, Immobilienpreise steigen

Am heutigen Samstag hat der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo in verschiedenen Zeitungen zum ersten Mal ausführlich über die Überschwemmungen und ihre Folgen für Wallonien gesprochen. Er versprach, die Mittel zur Unterstützung der Opfer zu finden, aber "es wird ein bis zwei Jahre dauern, bis alle wieder untergebracht sind". Der Sozialdemokrat sprach sich auch gegen eine Untersuchungskommission aus.

"Die Situation vor Ort ist sehr kompliziert. In Pepinster oder Trooz gibt es keine Verwaltung mehr, keine Dienstleistungen, kein Telefon und keine Computer. Wir werden jetzt viele Menschen, die in Hotels untergebracht sind, umquartieren müssen, auch Familien. Wir müssen Lösungen finden, denn der Wiederaufbau wird mindestens anderthalb, wenn nicht zwei Jahre dauern", sagte Elio Di Rupo (PS) in den Zeitungen L'Echo und Le Soir und wies darauf hin, dass 7 % der Fläche Walloniens in einem Überschwemmungsgebiet liegen.