Mann nach Festnahme in Schaarbeek im Krankenhaus verstorben, Ermittlungen eingeleitet

Ein 26-jähriger Mann aus Schaarbeek starb am Donnerstag, nachdem er in der Nacht zuvor von der Polizei in Brüssel-Nord festgenommen worden war. Dies bestätigte die Brüsseler Staatsanwaltschaft gegenüber RTL, die eine Untersuchung der genauen Umstände der Verhaftung und des Todes eingeleitet hat.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft rückte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Polizeistreife aus, nachdem ein nackter Mann dabei beobachtet worden war, wie er in der Brabantstraat in Schaarbeek ein Fahrzeug beschädigte. Als die Polizei eintraf, ging es dem Mann Berichten zufolge schlecht, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht wurde. Er starb dort am späten Donnerstagnachmittag. Er soll zur Tatzeit unter Drogeneinfluss gestanden haben.