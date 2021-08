Neu ab 1. August: Konsumgutscheine in mehr Geschäften einlösbar und Einschreiben im Briefkasten

Bisher konnte man Konsumgutscheine nur in kleineren Geschäften (z. B. mit weniger als 10 Beschäftigten) einlösen, die wegen der Corona-Krise länger als einen Monat geschlossen waren. Diese Beschränkungen sind nun aufgehoben, so dass Sie den Gutschein ab jetzt in allen Läden ihrer Wahl einlösen können.

Online-Käufe können aber nicht mit den Konsumgutscheinen getätigt werden. Neben Einzelhandelsgeschäften können Sie die Gutscheine aber auch in Kinos und anderen Kultureinrichtungen, beim Friseur oder Schönheitssalon, im Schwimmbad oder auf der Bowlingbahn oder in der Fahrschule einlösen.

Letztes Jahr wurde der Konsumgutschein von maximal 300 Euro für Unternehmen konzipiert, die sich in der Corona-Krise gut geschlagen hatten und ihre Mitarbeiter außertariflich für ihren Einsatz während der Krise belohnen wollten . In diesem Jahr können Unternehmen ihre Mitarbeiter mit einer Prämie von bis zu 500 Euro in Form von Konsumgutscheinen belohnen. Das war das Ergebnis einer langen und schwierigen Tarifverhandlung Anfang Mai dieses Jahres.