GOLD: Nina Derwael besorgt Belgien die erste Goldmedaille bei diesen Olympischen Spielen

Der Schwerpunkt dieses olympischen Finales lag gleich zu Beginn. Sunisa Lee, auf dem Papier die größte Konkurrentin unserer Landsfrau, war die erste, die in Aktion trat. Mit der Goldmedaille aus dem Mehrkampffinale im Gepäck ging es für sie nicht ganz so glatt. Ihre Kombinationen klappten nicht und so sank ihr Schwierigkeitsgrad auf 6,2.

Nach ihrem Absprung lächelte die Amerikanerin ein wenig resigniert. Sie wusste, dass es keinen zweiten Titel geben würde, und nach einiger Überlegung stellte die Jury dies auch klar. Das Ergebnis war 14,500. Weit unter ihrem üblichen Niveau.

Derwael trat als Dritte an und traute sich nicht, die Übung von Sunisa Lee zu beobachten. Auch die Belgierin litt unter Stress und führte keine fehlerfreie Übung aus. Beim Absprung machte sie einen ganz kleinen Schritt.

Bei der Ausführung verschenkte sie zwar einige Punkte, aber in der Wertung wurde ihr trotzdem eine 15,200 gegeben.

Danach war es eine Zitterpartie während der nächsten 5 Übungen. Nach dem Sturz von Yilin Fan, ebenfalls eine ehemalige Weltmeisterin, rückte Derwaels großer Traum immer näher. Sie hielt ihre Freude einen Moment lang zurück, aber nach der letzten Übung brach sie schließlich in Jubel aus. Nach fünf Jahren der Vorbereitung setzte sie ihrer Arbeit in Tokio eine prächtige Krone auf.