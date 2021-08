Heftige Regenschauer ziehen von West nach Ost über Belgien, KMI gibt Alarmstufe Gelb aus

Heute Abend und in der kommenden Nacht kommt es zu lokalen Schauern, zunächst mit der Möglichkeit von Gewittern. Es bleibt bewölkt und neblig. In der Nacht erwarten wir weitere Schauer oder Regenperioden über der Landesmitte und im Norden. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen bei einem Tiefstwert von 10 bis 14 Grad.

Morgen ist es vielerorts bewölkt bis wolkig mit zeitweiligem Regen oder Schauern, möglicherweise mit Gewitter. Am Nachmittag kann es in der Nordhälfte des Landes weitgehend trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad in der Küstenregion und in den Hohen Ardennen, sonst zwischen 19 und 21 Grad. Der Wind wird meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen wehen. Auf See weht der Wind manchmal mäßig aus Nord bis Nordost, im Süden des Landes aus West bis Südwest.