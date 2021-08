Minderjähriger Mopedfahrer fährt bei einer Kontrolle in Wilrijk gleich zweimal Polizisten an

Bei einer Verkehrskontrolle in Wilrijk fiel einer Streife des Polizei-Radteams am Sonntag ein Mopedfahrer auf, der in der Kruishofstraat entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Die Beamten hielten den Jungen an, aber er beschloss plötzlich zu fliehen, indem er über den Fußweg davonfuhr.

Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung mit dem Fahrrad auf und konnten den Mopedfahrer einholen. Dieser fuhr sie jedoch an und konnte erneut fliehen. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter bemerkte die Verfolgung und versuchte, dem Mopedfahrer auf der Dokter Veeckmanslaan mit seinem Fahrrad den Weg zu versperren. Wieder stieß der Fahrer mit dem Polizisten zusammen, so dass beide stürzten.

Der Verdächtige setzte seine Flucht zu Fuß fort, kletterte über einen Zaun in der Heistraat, wurde dort aber doch noch gefasst. Der 16-Jährige hatte Drogen dabei und wurde bereits observiert. Das Moped war nicht ordnungsgemäß angemeldet und nicht versichert. Es wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der Jugendliche wurde auf die Polizeiwache gebracht. Die beteiligten Polizeibeamten wurden leicht verletzt.