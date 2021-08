Spektakulär und stinkend: Jetzt blüht noch eine zweite Titanenwurz im Botanischen Garten Meise

Wenn die Titanenwurz blüht, löst sich das Deckblatt von der Triebspitze, bis es vollständig entfaltet ist und einen dunkelroten Kragen bildet. Die spektakuläre Blüte wird von einem stechenden Geruch begleitet, der bestäubende Insekten zu der Pflanze in ihrem natürlichen Lebensraum lockt. Wer die beeindruckende Blume sehen und riechen will, muss schnell sein. Die Blütezeit dauert nur 72 Stunden. Die gewaltige Blume öffnet sich meist am späten Nachmittag. Kräftige Pflanzen blühen jedes zweite oder dritte Jahr.

Im Englischen wird die Pflanze als “Titan Arum” oder wegen ihres ausgeprägte schlechten Geruchs als „Corpse Flower“ („Leichenblume“) bezeichnet. Indonesische Namen für diese Art sind bunga suweg raksasa oder allgemein bunga bangkai (Aas-, Leichenblume). Viele botanische Gärten kultivieren heute diese Pflanzenart, im Botanischen Garten Meise blüht die Titanenwurz seit Jahren immer regelmäßig, zum letzten Mal 2017.