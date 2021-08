Tokio: Red Lions durchbrechen nach der Halbzeit die spanische Mauer und erreichen das Halbfinale

Die belgischen Hockey-Herren haben in Tokio das Halbfinale erreicht, auch wenn es im Viertelfinale gegen Spanien nicht ganz einfach lief. Die Spanier gingen nach einem umstrittenen Eigentor in Führung. Erst nach der Halbzeit gingen die Red Lions in Führung. Endstand: 3:1 für die belgischen Löwen.