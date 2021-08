Champions League, Europa League, Conference League: Auf wen treffen die Belgier?

Vizemeister KRC Genk muss für die Champions League-Qualifikation gegen Shakhtar Donezk antreten. Bei einem Sieg in Hin- und Rückspiel gegen die Ukrainer stünde Genk in den Play Offs zur Gruppenphase, doch dort warten namhafte Gegner. Was ergab die Auslosung für die letzten Qualifikationen bei der UEFA in Nyon sonst noch für die belgischen Mannschaften?