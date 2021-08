Flanderns Umweltministerin ruft dazu auf, nicht in Überflutungsgebieten zu bauen

Wie akut diese Frage ist, zeigt sich am Beispiel Meise in Flämisch-Brabant im Brüsseler Umland. Dort wurde in der vergangenen Woche ein Bauprojekt für 300 eigentlich dringend benötigte Sozialwohnungen in der Nähe eines Wasserlaufes gestoppt. Flanderns Umweltministerin Demir begrüßt denn auch die Entscheidung des Gemeinderats von Meise. Sie will, dass Gebiete in Ufernähe anders genutzt werden: „Wenn wir solche Überflutungsgebiete dazu nutzen, um der feuchten Natur Raum zu geben, dann ist das auch gut für unsere Wasserprobleme und in Zukunft für den Schutz unserer Häuser gegen Überschwemmungen.“ Flandern macht dazu 15 Mio. € frei.

Nach dem verheerenden Hochwasser vor knapp zwei Wochen in den Provinzen Lüttich, Namür und Luxemburg und auch in einigen Gebieten in Flandern, die allerdings nach dem anhaltenden Starkregen eher glimpflich davonkamen, ist das Thema Hochwasserschutz und Auen plötzlich akut geworden und eigentlich ist dieses Thema auch eng mit den Fragen um den zu niedrigen Grundwasserspiegel und die anhaltenden Trockenperioden verbunden. Wasser braucht nun mal Platz und das betrifft auch das Anlegen von Reserven.

Die flämische Landesregierung hat alle Städte und Gemeinden darum gebeten, sehr genau zu prüfen, wo man bauen kann und wo besser nicht mehr, doch die schlussendlichen Entscheidungen für oder gegen eine Baugenehmigung liegen bei den Kommunen und dies kann ein Problem sein, so Demir: „Die Wasserprüfung ist deutlich: Ist diese negativ, dann gibt es keine Baugenehmigung. Wir werden von Seiten der flämischen Regierung systematisch Berufung gegen entsprechende Entscheidungen einlegen.“ Aktuell stehen Pläne in etwa 1.600 ha Gelände in Wohngebieten, Industriezonen und Naherholungsgebieten auf dem Prüfstein.