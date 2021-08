Flüchtlinge aus Afghanistan: Belgien plädiert für einen neuen Deal mit der Türkei

Staatssekretär Mahdi geht davon aus, dass das Vorrücken der fundamentalistischen Taliban für mehr Flüchtlinge aus Afghanistan sorgen wird und dass diese vor allem in Richtung Europa ziehen werden. Deshalb spricht er gerade darüber mit den zuständigen Behörden bei der Europäischen Union.

Er plädiert in diesem Zusammenhang für einen neuen Flüchtlingsdeal mit der Türkei, wie ihn die EU vor einiger Zeit für Flüchtlinge aus Syrien vereinbarte: „Was wir mit dem Türkei-Deal getan haben, ist, Syrern, die in der Türkei um Asyl bitten, besser zu schützen. Sie erhalten damit einen starken Flüchtlingsstatus. Auf europäischer Ebene müssen wir nun schauen, in welchem Maße wir diesen Deal für afghanische Flüchtlinge ausweiten, damit auch sie richtigen Schutz genießen können.“

Mahdi gab an, einen entsprechenden Brief gemeinsam mit anderen EU-Ländern zur EU-Kommission gesendet zu haben. Zur Zeit allerdings hat Belgien noch Raum für zusätzliche afghanische Flüchtlinge. Mahdi fordert gegenüber der EU-Kommission gleichzeitig auch eine bessere Verteilung von Flüchtlingen und Asylsuchern innerhalb Europas.

Der 2016 geschlossene Türkei-Deal ist allerdings sehr umstritten, denn die Flüchtlingsströme sind zwar kleiner geworden, doch er führte auch z.B. zu den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland, in denen tausende Asylsucher teilweise jahrelang darauf warten, ihre Anträge stellen zu können. Nicht zuletzt kritisieren Organisationen, wie Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen, diese Praktik und die Zustände in den Lagern.