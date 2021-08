Fußball: In der ersten Liga in Belgien hat nur ein Club nach zwei Spieltagen die volle Ausbeute geholt

Im Schatten der Hochwasserkatastrophe im Wesertal und der Olympischen Spiele in Tokio hat inzwischen auch die neue Saison in der ersten belgischen Fußball-Liga begonnen. Auffallend ist, dass in den beiden ersten Spieltagen nur der KV Kortrijk (Foto) die volle Ausbeute holen konnte. Kortrijk führt nach 2 Siegen mit 6 Punkten die Tabelle an.