Hunderte Müllsäcke bei Aufräumaktionen entlang der Maas in Flandern gefüllt

In den Auen und Naturschutzgebieten entlang der Maas zwischen Lanaken und Maaseik blieb nach dem Hochwasser und den starken Regenfällen einiges an Unrat an den Ufern liegen. Vieles davon wurde wohl auch aus den Hochwassergebieten im Wesertal über Lüttich in die Maas geschwemmt und „strandete“ an den Ufern des Flusses in Limburg.