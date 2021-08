Nach dem Hochwasser: Noch einige Haushalte in der Provinz Lüttich ohne Strom - Gasnetz schwerer getroffen

Resa geht davon aus, dass noch in dieser Woche alle Haushalte in den betroffenen Gebieten wieder an das Stromnetz angeschlossen sein werden. Es werde wohl nur sehr wenige Straßen und Wohnungen geben, die noch etwas länger auf Strom warten müssen. Beim Gasnetzwerk allerdings sieht die Sache allerdings deutlich schwieriger aus. Resa geht davon aus, dass nicht wenige der vom Hochwasser betroffenen Haushalte noch monatelang ohne Erdgas auskommen müssen.

Inzwischen ist der größte Teil von Verviers, mit Ausnahme der Ortsteile Ensival und Surdent, wieder am Erdgasnetz von Resa angeschlossen. Das betrifft auch die meisten Haushalte in Theux, Spa und Eupen. Doch in einigen Ortschaften im Wesertal könnte es noch bis zum kommenden Winter dauern, bis wieder Gas zur Verfügung steht.

In nicht wenigen Gemeinden ist die Infrastruktur des Gasnetzes völlig zerstört und kann nur im Zuge des Neubaus von Straßen wieder erneuert werden, so Resa-Generaldirektor Gil Simon: „Wir können im derzeitigen Stadium nichts versprechen, wohl aber, dass wir Übergangsmaßnahmen prüfen, die vor dem Winter eingesetzt werden.“