Studenten der Löwener Universität stellen ihren neuen Solar-Rennwagen vor

Die Mitglieder des Agoria Solar Teams der Universität von Löwen (KU Leuven) haben am Montag im Park des AfrikaMuseums in Tervueren ihren neuen Solar-Rennwagen vorgestellt. Rund ein Jahr lang haben die 20 Studenten an dem Wagen gearbeitet. Damit wollen sie an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das Agoria Solar Team der KU Leuven ist sowohl amtierender Welt-, als auch Europameister für solarbetriebene Rennwagen.