Belgiens Rotes Kreuz sammelte bisher 30 Mio. € für die Opfer der Überschwemmungs-Katastrophe

Sofort nach der Flutkatastrophe im Wesertal in der Nacht zum 15. Juli richtete das Rote Kreuz Belgien ein Spendenkonto ein und seit dem wurden rund 30 Mio. € auf dieses Konto überwiesen (BE70 0000 0000 2525). Die Spenden kommen sowohl von Privatleuten, als auch von Unternehmen und Vereinigungen. Die Betroffenheit im Land ist sehr groß und in dieser Form und in dieser Höhe hat das Rote Kreuz noch nie Spenden sammeln können.

„So etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte Philippe Vandekerckhove, CEO des Roten Kreuzes in Flandern: „Dies ist eine Wiedergabe davon, wie sehr sich die Leute von einer Katastrophe betroffen fühlen.“ Zwar sei die Spendenbereitschaft nach Katastrophen im Ausland in unserem Land ebenfalls sehr groß, so Vandekerckhove, doch auch die Tatsache, dass so etwas wie im Wesertal in Belgien seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen sei, sensibilisiere die Menschen.

