Gemeindefusion in Limburg: Borgloon und Tongeren wollen fusionieren

Die limburgische Stadt Borgloon hatte sich in den vergangenen Jahren schon bei den Nachbargemeinden Alken, Heers, Kortessem und Wellen umhört, ob dort ein Interesse an einer Fusion bestehe, doch daraus wurde nichts. Jetzt steht die Stadt aber offenbar vor einer Fusion auf freiwilliger Basis mit Tongeren, der ältesten Stadt Belgiens, und dies ist eine Überraschung.

Die flämische Landesregierung fördert die Fusion von Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnern, in dem sie ihnen einen Teil ihrer Schulden erlässt. In der vergangenen Legislaturperiode gab es flandernweit 8 freiwillige Gemeindefusionen (siehe weiter unten). Solche Fusionen sollen die kommunalen Verwaltungen vereinfachen und auch die entsprechenden Abläufe mit dem Land und den Provinzen.

Bart Somers (Open VLD), Landesminister für Inneres, will diese Zahl in der laufenden Legislaturperiode mindestens noch verdoppeln. Vor allem in der Provinz Limburg ist das Interesse an Kommunalfusionen eher groß, auch wenn die Bürger nicht selten Bedenken hegen…