Mini-Pukkelpop für 1.500 Besucher täglich vor kleiner Kulisse

Das „Pukkelpopkwartier“ genannte Festival findet vom 19. bis zum 22. August im Umfeld des Hasselter Veranstaltungsraums Muziekodroom statt. Zugelassen sind pro Tag 1.500 Besucher. Der Vorverkauf startet sofort. Die Tickets kosten pro Tag 35 € und sind über die Webseite von Pukkelpop erhältlich.

Die Besucher müssen einen Covid-Save-Nachweis vorlegen, der beweist, dass man seit mindestens zwei Wochen vollständig geimpft oder von Corona genesen ist oder sie müssen einen negativen PCR- oder Antigen-Test vorlegen. Vor Ort besteht keine Testmöglichkeit.

Im Eingangsbereich gilt Maskenpflicht, doch auf dem Festivalgelände herrschen keine Corona-Einschränkungen. Damit entsprechen die Veranstalter den aktuell geltenden Corona-Protokollen der Regierung.

Auf dem Programm stehen in erster Linie belgische Bands und Künstler, die eigentlich auf dem großen Festival auftreten sollten. Zu den aktuell bekannten Musikern und Bands gehören z.B. The Opposites, Zwangere Gyu, Yung Mavu, Whispering Sons, Dirk, Intergalactic Lovers, Mauro Pawlowski, The Subs, Bazart, 2manydjs (dj set), Enrico Sangiuliano, Cellini, Naethan und DJane Charlotte de Witte.