Olympia-Splitter: 200 m-Sprint und 3 belgische Springreiter im Finale

Robin Vanderbemden hatte sich am frühen Dienstagmorgen bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einer persönlichen Bestzeit von 20"70 für das Halbfinale im 200 m-Sprint qualifiziert, doch diesen Erfolg konnte er am Nachmittag nicht mehr wiederhole. Vanderbemden lief im Halbfinale letztendlich mit 21“00 auf den 8. Rang.

Doch er zeigte sich schon am Morgen als zufrieden: „Jetzt kann ich das Halbfinale genießen. Mein Ziel ist schon erreicht und jetzt muss ich nur eine gute Zeit laufen. Das ist nach all meinem Pech und nach meinen Verletzungen sehr schön. Never give up!“. Das ist auch Olympia: Dabeisein ist alles…

Erfolgreiche Springreiter

Etwas weniger bescheiden sind die erfolgsverwöhnten belgischen Springreiter. Im Finale des olympischen Jumping-Turniers am Mittwoch stehen gleich drei Belgier: Niels Bruynseels, Jérôme Guery und Grégory Wathelet. Die drei legten einen fehlerlosen Parcours in der Qualifikation zurück und dies mit sehr guten Zeiten.

Bryunseels kam auf „Delux van T&L“ in 86“67 ins Ziel, Grégory Wathelet auf „Nevados S“ in 85“20 und Jérôme Guery machte den belgischen Erfolg auf „Quel Homme de Hus“ in 86“10 komplett.