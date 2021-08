Weniger Arbeitslose in Flandern als im Juli 2020 - Mehr Arbeitslose in Brüssel

Am schnellsten sinkt in Belgien die Zahl der Arbeitsuchenden, die weniger als ein Jahr ohne festes Arbeitsverhältnis sind (-25 %), doch bei den Langzeitarbeitslosen stagnieren die Zahlen weiter. Die allgemein sinkenden Arbeitslosenzahlen zeigen sich in allen flämischen Provinzen.

Das Brüsseler Arbeitsamt Acritis zählte Ende Juli 88.587 Arbeitsuchende, ein Anstieg um rund 650 Arbeitslose auf Monatsbasis. Bei den jungen Arbeitslosen, ein Bereich, der in Brüssel fast immer schlecht aussieht, zeigte sich ein positiver Trend. Aktuell sind hier 7.512 Arbeitslose unter 26 Jahren gemeldet. Im Juli 2020 waren dies noch 8.140 jobsuchende Jugendliche. Auf Monatsbasis sank dieser Wert in der Brüsseler Region um 371 Arbeitslose.

In der Wallonie sinken die Arbeitslosenzahlen seit 5 Monaten in Folge. Im Juli waren hier 207.540 Arbeitsuchende ohne Arbeitsplatz gemeldet. Das sind laut wallonisches Arbeitsamt Forem 11.918 Personen weniger als im Juli 2020 oder 5,4 % weniger.