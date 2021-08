Besondere Fahrzeuge im Museum: Der Spritzwagen in der Stroopfabriek

Der Spritzwagen aus der Stroopfabriek in Borgloon ist ein Fahrzeug, dass ein Obstbauer aus der Stadt irgendwann nach dem ersten Weltkrieg selbst gebaut hat und im Laufe der Jahre ist es „modernisiert“ worden. Nach Angaben des Museums war der Spritzwagen bis etwa 1955 im Einsatz.

Auf dem kurzen Fahrgestell ist ein zusammengezimmertes Führerhaus angebracht und auf der Ladefläche ein Fass für den Unkrautvernichter mitsamt einer Spritze mit Schlauch. Am Motor ist nicht zu erkennen, um welches Fabrikat es sich handeln könnte. Doch das Besondere an diesem ohnehin schon einmaligen Fahrzeug ist die Tatsache, dass es keine Bremsen hat. Auf der Infotafel im Museum steht denn auch vermerkt: „Der Wagen wurde mit den Füßen gestoppt.“

Ein Besuch in der Stroopfabriek von Borgloon, einer heute denkmalgeschützten früheren Fabrik, in der aus dem in der Umgebung geernteten Obst-Sirup gemacht wurde, ist eine Empfehlung. Heute ist die Fabrik ein Museum, in dem die Herstellung von Sirup in all seinen Formen, die Tradition darum und die Geschichte der Obstregion erzählt wird. In diesem Museum befindet sich auch das Tourismusamt von Borgloon: Stationsplein 8, 3840 Borgloon, www.stroopfabriek.be.