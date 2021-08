Goldmedaillen-Gewinnerin Nina Derwael mit Applaus von ihrer Familie am Flughafen begrüßt

Die frischgebackene Goldmedaillen-Gewinnerin Nina Derwael, die bei den Olympischen Spielen Gold am Stufenbarren gewonnen hat, ist am Mittwoch in die Heimat zurückgekehrt. Sie wurde am Brussels Airport in Zaventem von ihrer Familie freudig begrüßt und einige Fans und Journalisten empfingen sie mit Applaus. Alle waren da: Freund, Eltern und Hund… Sehen Sie auch ein längeres Video mit kurzem O-Ton in Niederländisch unter den Fotos.